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Казахстанка заявила о многолетнем насилии над ее сыном с инвалидностью в Туркестанской области

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Мужчина скрывается
Мужчина стоит в тени. Иллюстративное фото: Tero Vesalainen / Getty Images

Проживающая в ауле в Туркестанской области казахстанка заявила о многолетнем насилии родственников над ее сыном с инвалидностью, передает сайт телеканала КТК.

В Туркестанской области полиция проверяет заявление об изнасиловании 24-летнего парня с инвалидностью. Допрашивают шестерых человек. По словам матери пострадавшего, издевались над ее сыном несколько лет.

"Аул у нас небольшой, всего около 100 дворов. Это все делали трое родственников со стороны моего мужа: трое из одной семьи, еще один из насильников на 10 лет младше моего сына. Все по очереди делали это.

Мне очень обидно, это и взрослые делали, и дети! Они пользовались слабостью моего сына, тем, что его некому защитить, у него нет отца. И годами это делали", - заявила мать пострадавшего.

Скандальная история произошла в Келесском районе. По словам матери пострадавшего, узнала она обо всем недавно - сын рассказал ей, что начал испытывать боли, и объяснил почему. Сказал, что издеваются над ним якобы уже много лет. Последний факт, по его словам, был в феврале. А молчал он из-за угроз, что убьют. Пострадавший имеет инвалидность, у него задержка психоречевого развития.

В полиции подтвердили, что по делу начато расследование. Сельчане, которых подозревают в издевательствах, пока на свободе. Сейчас все зависит от результатов экспертиз.

"Данный факт зарегистрирован в отделе полиции, проведены оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские доставили и допросили шестерых местных жителей.

В настоящее время назначены соответствующие экспертизы. По их результатам будет принято законное решение. Дело находится на контроле руководства Департамента полиции Туркестанской области", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Туркестанской области.

Добавим, ранее в конце февраля казахстанка заявила в полицию о насилии родственника над младшим братом в Алматы. В полиции сообщили о возбуждении уголовного дела, назначены экспертизы.

До этого осенью прошлого года 56-летнюю женщину-инвалида изнасиловали в пригороде Павлодара. Подсудимый признал вину и примирился с потерпевшей, но лишения свободы не избежал - по совокупности преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225882-kazahstanka-zayavila-o-mnogoletnem-nasilii-nad-ee-synom-s-invalidnostyu-v-turkestanskoy-oblasti/