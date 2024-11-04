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"Страдает умственной отсталостью": женщину-инвалида изнасиловали в пригороде Павлодара

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Плачущая женщина
Женщина плачет. Иллюстративное фото: fizkes / Getty Images

56-летнюю женщину-инвалида изнасиловали в пригороде Павлодара. Подсудимый признал вину и примирился с потерпевшей, но лишения свободы не избежал, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Изнасилование произошло в апреле 2024 года после 9 вечера. 42-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, проник в дом женщины.

По версии обвинения, он повалил потерпевшую на пол и надругался. Но до конца дело не довел, так как его спугнула дочь женщины. После этого обвиняемый оделся и ушел.

"Мы установили, что потерпевшая у нас инвалид в виду того, что у нее нет почек и она ездит на диализ. Кроме того, психическое состояние у нее тоже. Установлено, что она страдает умственной отсталостью, но при этом она может отдавать отчет своим действиям, давать показания на судебном заседании и понимать события происходящего", - пояснила судья Павлодарского городского суда №2 Бибигуль Сабитденова.

Уголовное дело рассмотрели по двум статьям - 149 (Нарушение неприкосновенности жилища) и 120 УК (Изнасилование).

Судья пояснила, собранные по делу доказательства и показания свидетелей указывают на совершение преступления.

Мужчина вину признал, до оглашения выплатил потерпевшей 3 млн тенге и просил строго не наказывать. Тем не менее по совокупности преступлений ему назначили наказание в виде лишения свободы.

"На основании ч.3 ст.58 УК путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет", - огласила приговор Бибигуль Сабитденова.

Отметим, что по ч.1 ст.149 УК РК незаконное вторжение в жилище против воли проживающего в нем лица наказывается штрафом в размере до 200 МРП (738 400 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 200 часов, либо арестом на срок до 50 суток.

Согласно ч.1 ст.120 УК РК изнасилование, то есть половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет. 

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2182835-stradaet-umstvennoy-otstalostyu-zhenshchinu-invalida-iznasilovali-v-prigorode-pavlodara/

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