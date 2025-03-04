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КНБ задержал двух казахстанцев

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Задержание в Акмолинской области
Задержание. Фото: t.me/knbgov_kz

В феврале 2025 года ДКНБ по Акмолинской области при координации органов прокуратуры пресечен канал поставки наркотических веществ из южных регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, с санкции суда взяты под стражу двое граждан Казахстана. У них изъято 15 кг наркотического средства "гашиш".

Проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

"Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - отметили в КНБ.

Добавим, что согласно ч.3 ст.297 УК РК незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, совершенные группой лиц по предварительному сговору; неоднократно; в отношении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225265-knb-zaderzhal-dvuh-kazahstancev/