Охота обошлась казахстанцам в 119 млн тенге

Трем жителям Сатпаева, признанным виновными в незаконной охоте на сайгаков, предстоит выплатить 119 млн тенге. Также их ждет 8 лет лишения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Ұлытау.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, Сатпаевский горсуд рассмотрел уголовное дело в отношении троих обвиняемых в незаконной охоте преступной группой с причинением особо крупного ущерба, незаконном уничтожении сайгаков, приобретении, хранении, сбыте, ввозе, вывозе, пересылке, перевозке незаконно добытого сайгака (п.2 ч.6 ст.337, п.2 ч.3 ст.339 УК).

"Трое жителей Сатпаева заранее подготовились и выехали на охоту на сайгаков, зная об угрозе их исчезновения, введении запрета на охоту. Позже в гараже их дома были обнаружены и изъяты более 23 туш сайгаков, их части, дериваты, охотничьи ружья, пули и гильзы. Таким образом, по их вине государству причинен значительный материальный ущерб в 119 млн тенге", - установил суд.

В ходе судебного разбирательства подсудимые вину признали частично, однако, как отметили в суде, их вина была доказана совокупностью представленных и исследованных доказательств.

При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного уголовного правонарушения, обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность, а также сведения о личностях подсудимых.

Смягчающим обстоятельством суд признал наличие у подсудимых малолетних детей, постоянного места работы и жительства, а также отсутствие судимостей.

Отягчающим обстоятельством суд посчитал тяжесть преступления, также отсутствие возмещения материального ущерба.

Подсудимых признали виновными по предъявленному обвинению. Суд первой инстанции каждого из них лишил свободы на 8 лет и права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью - на 10 лет. С них взысканы более 119 млн тенге материального ущерба в солидарном порядке.

Апелляция изменила приговор. По п.2 ч.3 ст.339 УК лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью уменьшили до 5 лет. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее в Костанайской области мужчине вынесли приговор за незаконное хранение дериватов - в его гараже нашли 8 рогов сайгака. Казахстанец вину не признал и отрицал факт принадлежности ему рогов сайгака. Суд назначил ему наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы.

А в области Жетісу осудили лесников за незаконную охоту на краснокнижного джейрана на территории лесного хозяйства с использованием служебного автомобиля. Им назначили 3 года ограничения свободы. При этом лесники полностью возместили ущерб в размере около 7 млн тенге государству.