Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанца осудили после обыска в его гараже

Опубликовано:

Ворота гаража
Гараж. Иллюстративное фото: Leonid Eremeychuk / Getty Images

Мужчине вынесли приговор за незаконное хранение дериватов - в его гараже нашли 8 рогов сайгака, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами (ч.1-1 ст.339 УК РК) рассмотрели в суде района Беимбета Майлина Костанайской области.

"4 августа 2024 года сотрудниками отдела полиции района Беимбета Майлина при проведении обыска в гараже, принадлежащем на праве собственности подсудимому, были обнаружены и изъяты рога сайгака в количестве 8 штук", - установил суд.

Государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы. Подсудимый вину не признал, отрицая факт принадлежности ему рогов сайгака.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля и возложением определенных обязанностей, предусмотренных ст.44 УК. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1-1 ст.339 УК РК незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее порядка 4,5 тыс. сайгачьих рогов изъяли у 58-летнего гражданина Китая в Алматы. По словам задержанного, рога он приобрел в Алматинской области и планировал переправить их к себе на родину, чтобы использовать в лечебных целях.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221395-kazahstanca-osudili-posle-obyska-v-ego-garazhe/