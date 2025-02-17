Казахстанца осудили после обыска в его гараже

Мужчине вынесли приговор за незаконное хранение дериватов - в его гараже нашли 8 рогов сайгака, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело за незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами (ч.1-1 ст.339 УК РК) рассмотрели в суде района Беимбета Майлина Костанайской области.

"4 августа 2024 года сотрудниками отдела полиции района Беимбета Майлина при проведении обыска в гараже, принадлежащем на праве собственности подсудимому, были обнаружены и изъяты рога сайгака в количестве 8 штук", - установил суд.

Государственный обвинитель просил суд назначить наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы. Подсудимый вину не признал, отрицая факт принадлежности ему рогов сайгака.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельств, смягчающих ответственность и наказание, наличие малолетних детей. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния суд назначил наказание в виде 2 лет 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля и возложением определенных обязанностей, предусмотренных ст.44 УК. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по ч.1-1 ст.339 УК РК незаконные добывание, уничтожение сайгака, а равно приобретение, хранение, сбыт, ввоз, вывоз, пересылка, перевозка незаконно добытого сайгака или его дериватов, в том числе рогов, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Ранее порядка 4,5 тыс. сайгачьих рогов изъяли у 58-летнего гражданина Китая в Алматы. По словам задержанного, рога он приобрел в Алматинской области и планировал переправить их к себе на родину, чтобы использовать в лечебных целях.