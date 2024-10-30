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200 млн тенге похитили с использованием чужих ЭЦП в Туркестанской области

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Пачки денег
Деньги. Иллюстративное фото: Adil Abdrakhmanov / Getty Images

В Туркестанской области выявили схему хищения более 200 млн тенге, выделенных в качестве субсидий для развития животноводства, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратурой области по факту хищения денежных средств материалы зарегистрированы в ЕРДР по ч.4 ст.189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

"Житель Сауранского района путем фиктивных подтверждающих документов использовал электронные цифровые подписи 20 лиц и за три года получил от государства субсидии в размере 203 млн тенге за крупный рогатый скот, который фактически отсутствовал", - пояснили в прокуратуре Туркестанской области.   

В результате неправомерных действий государству был причинен значительный ущерб.

Досудебное расследование поручено специальным прокурорам - управлению уголовного преследования прокуратуры области.

Подозреваемый взят под стражу сроком на два месяца.

Отметим, что по ч.4 ст.189 УК РК присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в особо крупном размере, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет или без такового.

Ранее сотрудника Казахского национального аграрного исследовательского университета в Алматы осудили за хищение бюджетных средств. Ущерб составил свыше 43 млн тенге. Директор учебно-опытного хозяйства "Саймасай" университета обналичил эти деньги.

А в Шымкенте вынесли приговор бухгалтеру детского сада, матери пятерых детей, обвиняемой в хищении государственных средств на сумму более 15 млн тенге. Решением суда женщину лишили свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2180474-200-mln-tenge-pohitili-s-ispolzovaniem-chuzhih-ecp-v-turkestanskoy-oblasti/

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