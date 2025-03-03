Завышали стоимость жилья: хищения по программе переселения выявили в СКО

Прокуроры Северо-Казахстанской области выявили факты хищения бюджетных средств по программе переселения, передает NUR.KZ со ссылкой на надзорное ведомство.

В рамках проверок сотрудниками прокуратуры были выявлены грубейшие нарушения действующего законодательства, выразившиеся в несоблюдении принятых обязательств социального контракта и завышении стоимости жилья.

Выяснилось, что участники программы переселения Айыртауского, Г. Мусрепова, Жамбылского районов вопреки требованиям Социального кодекса и правил добровольного переселения лиц в целях максимального получения государственной компенсации по возмещению расходов на приобретение жилья искусственно завышали их фактическую стоимость.

От этих незаконных действий государству причинен ущерб на общую сумму 11,3 млн тенге.

По данным фактам органами прокуратуры начаты досудебные расследования по статье "Мошенничество" - осуждены три человека.

"В то же время, участники программы переселения, получившие материальную помощь от государства в нарушение принятых обязательств социальным контрактом переезжали с места расселения в другие регионы Республики для постоянного проживания. Несмотря на это, должностными лицами местных исполнительных органов не приняты меры по взысканию данных выплат в размере 103,6 млн тенге", - говорится в сообщении.

25 должностных лиц местных исполнительных органов (в том числе 11 руководителей филиалов Карьерных центров) привлечены к дисциплинарной ответственности, возмещены бюджетные средства на сумму 19,1 млн тенге.

По оставшейся сумме ведутся судебные тяжбы.

Отметим, ранее в Акмолинской области выявили нарушения при организации добровольного переселения, а именно хищение материальной помощи на 20 млн тенге. Зарегистрированы досудебные расследования по факту мошенничества в крупном размере в отношении кандасов.

Недавно мы писали, что в СКО семью обязали вернуть в бюджет 5,2 млн тенге, выданные в качестве государственной поддержки за переселение. Дело рассматривалось в суде.