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Судью отправили в колонию более чем на 7 лет в Шымкенте

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Судья зачитывает приговор
Судья. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В Шымкенте судью межрайонного суда приговорили к семи с половиной годам колонии за мошенничество. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались еще два человека, передает Otyrar.kz.

Всего обвиняемыми по делу проходили три человека, один из которых - судья.

Согласно материалам дела, один из подсудимых пообещал знакомой, что может помочь ее мужу получить наказание, не связанное с лишением свободы. По его просьбе второй подсудимый, юрист, обратился к судье межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Жанат М.

Служительницу фемиды уличили в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в 110 миллионов тенге.

Суд признал всех троих виновными в мошенничестве. Они получили от 5 до 7,5 лет лишения свободы.

"Признать Жанат М. виновной по статье 190 части 4. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - зачитал приговор судья.

Напомним, ранее в Шымкенте рассмотрели уголовное дело по обвинению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки прокурору. Мужчину в итоге приговорили к трем годам колони.

До этого в Астане за мошенничество и подстрекательство к даче взятки осудили адвоката. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219612-sudyu-otpravili-v-koloniyu-bolee-chem-na-7-let-v-shymkente/