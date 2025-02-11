Судью отправили в колонию более чем на 7 лет в Шымкенте

В Шымкенте судью межрайонного суда приговорили к семи с половиной годам колонии за мошенничество. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались еще два человека, передает Otyrar.kz.

Всего обвиняемыми по делу проходили три человека, один из которых - судья.

Согласно материалам дела, один из подсудимых пообещал знакомой, что может помочь ее мужу получить наказание, не связанное с лишением свободы. По его просьбе второй подсудимый, юрист, обратился к судье межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Жанат М.

Служительницу фемиды уличили в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в 110 миллионов тенге.

Суд признал всех троих виновными в мошенничестве. Они получили от 5 до 7,5 лет лишения свободы.

"Признать Жанат М. виновной по статье 190 части 4. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - зачитал приговор судья.

Напомним, ранее в Шымкенте рассмотрели уголовное дело по обвинению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки прокурору. Мужчину в итоге приговорили к трем годам колони.

До этого в Астане за мошенничество и подстрекательство к даче взятки осудили адвоката. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы.