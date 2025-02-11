Судью отправили в колонию более чем на 7 лет в Шымкенте
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В Шымкенте судью межрайонного суда приговорили к семи с половиной годам колонии за мошенничество. Вместе с ней на скамье подсудимых оказались еще два человека, передает Otyrar.kz.
Всего обвиняемыми по делу проходили три человека, один из которых - судья.
Согласно материалам дела, один из подсудимых пообещал знакомой, что может помочь ее мужу получить наказание, не связанное с лишением свободы. По его просьбе второй подсудимый, юрист, обратился к судье межрайонного суда по уголовным делам Шымкента Жанат М.
Служительницу фемиды уличили в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки в 110 миллионов тенге.
Суд признал всех троих виновными в мошенничестве. Они получили от 5 до 7,5 лет лишения свободы.
"Признать Жанат М. виновной по статье 190 части 4. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 6 месяцев с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе", - зачитал приговор судья.
Напомним, ранее в Шымкенте рассмотрели уголовное дело по обвинению в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки прокурору. Мужчину в итоге приговорили к трем годам колони.
До этого в Астане за мошенничество и подстрекательство к даче взятки осудили адвоката. Ее приговорили к 11 годам лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2219612-sudyu-otpravili-v-koloniyu-bolee-chem-na-7-let-v-shymkente/