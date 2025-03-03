Сотрудниц кафе подозревают в переводе на свои счета 13 млн тенге в области Абай

В области Абай сотрудниц кафе подозревают в том, что они незаконно перевели на свои счета более 13 млн тенге, принадлежащие владелице заведения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, владелица сети кафе обнаружила крупную недостачу и обратилась в полицию. По ее словам, с мая по декабрь 2024 года из кассы пропало более 13 млн тенге.

"В ходе расследования выяснилось, что две сотрудницы регулярно переводили деньги на свои личные счета через мобильное приложение без ведома руководства", - рассказали в МВД.

Оперативники быстро установили подозреваемых и доставили их в отдел полиции.

"Женщины признались в содеянном, однако вернуть деньги не смогли, так как всю сумму потратили на личные нужды", - отметили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемые находятся под обязательством о явке.

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