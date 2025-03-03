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Эзотерика

"Одежда вспыхнула мгновенно": 14-летнего подростка подожгли в Карагандинской области

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Пациент в больнице
Пациент в больнице. Иллюстративное фото: Krit of Studio OMG / Getty Images

В Сети появилась информация о том, что в Карагандинской области 14-летний подросток пострадал из-за подожженной на нем одежды. Инцидент прокомментировали в ДП региона, передает NUR.KZ.

О происшествии рассказал Telegram-канал "Письма президенту".

"В Актогайском районе Карагандинской области 16-летний подросток поджег 14-летнего, бросив в него горящую спичку. Одежда, пропитанная бензином, мгновенно вспыхнула, и ребенок получил серьезные ожоги. Вместо того, чтобы помочь, виновник потребовал молчать о случившемся. Мальчик, испытывая невыносимую боль, надел другие штаны и пошел домой", - говорится в посте.

Автор поста отмечает, что с сентября 2024 года дело так и не дошло до суда.

"Мать пострадавшего добивается справедливости, но процесс затягивается. Тем временем мальчик страдает не только от боли, но и от травли в школе из-за обращения в полицию", - отметили в Telegram-канале.

Как подтвердили в ДП Карагандинской области, по данному факту 18 сентября было возбуждено уголовное дело. Несовершеннолетнего подозреваемого установили и доставили в полицию.

Пострадавшего подростка госпитализировали в больницу Балхаша. После лечения был проведен ряд экспертиз, по результатам которых установлено, что ему причинен вред здоровью средней степени тяжести.

"В настоящее время с учетом требований уголовно-процессуального законодательства назначена обязательная комплексная судебно-психолого-психиатрическая экспертиза в связи с возрастом подозреваемого. После получения ее результатов уголовное дело будет направлено в суд", - объяснили в пресс-службе ведомства.

Расследование находится на контроле руководства Департамента полиции Карагандинской области.

Ранее стало известно, что в Таразе школьник пострадал от буллинга со стороны одноклассника. 12-мальчику неоднократно ставили подножки, его обзывали, прятали учебные принадлежности, подкидывали в рюкзак игрушечный нож, выбрасывали верхнюю одежду на пол, а также избили. Отец обидчика заявил о невиновности сына, но все равно получил штраф.

Также подростка жестоко избили в Актау. По словам его матери, инцидент произошел 24 февраля в районе одной из школ. Сына выманили во двор трое несовершеннолетних и напали. У пострадавшего диагностировали многочисленные ушибы и сотрясение мозга, сейчас он в больнице.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225099-odezhda-vspyhnula-mgnovenno-14-letnego-podrostka-podozhgli-v-karagandinskoy-oblasti/