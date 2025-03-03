Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Желание туркестанца встретиться с друзьями обернулось уголовным делом

Опубликовано:

Автомобиль угнали в Туркестане
Угнанный автомобиль. Фото: polisia.kz

Жителя Туркестана подозревают в угоне автомобиля соседа. По информации полиции, он хотел добраться до места встречи с друзьями, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники управления полиции Туркестана задержали молодого человека по подозрению в угоне соседского автомобиля, припаркованного во дворе многоэтажного дома. Инцидент произошел около полуночи.

"Дверь машины оказалась незапертой, поэтому он воспользовался моментом, сев за руль. Затем завел машину и угнал ее, чтобы добраться до друзей. Прибыв на место назначения, он оставил автомобиль на одном из перекрестков", - рассказали в МВД.

Стражи порядка оперативно обнаружили угнанный автомобиль и вернули его законному владельцу. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором показали угон пассажирского автобуса среди ночи в Алматы. По данному факту отдел полиции при Управлении полиции Турксибского района возбудил уголовное дело. Подозреваемого задержали "по горячим следам".

А жителя Кокшетау обвинили в необычном способе добраться до дома - его подозревают в угоне автомобиля, в который он пробрался через открытый багажник. По информации оперативников, владелец "ВАЗ-2114" оставил ключ в замке зажигания.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2225043-zhelanie-turkestanca-vstretitsya-s-druzyami-obernulos-ugolovnym-delom/