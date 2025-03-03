Желание туркестанца встретиться с друзьями обернулось уголовным делом

Жителя Туркестана подозревают в угоне автомобиля соседа. По информации полиции, он хотел добраться до места встречи с друзьями, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, сотрудники управления полиции Туркестана задержали молодого человека по подозрению в угоне соседского автомобиля, припаркованного во дворе многоэтажного дома. Инцидент произошел около полуночи.

"Дверь машины оказалась незапертой, поэтому он воспользовался моментом, сев за руль. Затем завел машину и угнал ее, чтобы добраться до друзей. Прибыв на место назначения, он оставил автомобиль на одном из перекрестков", - рассказали в МВД.

Стражи порядка оперативно обнаружили угнанный автомобиль и вернули его законному владельцу. В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.

Ранее в Сети распространилось видео, на котором показали угон пассажирского автобуса среди ночи в Алматы. По данному факту отдел полиции при Управлении полиции Турксибского района возбудил уголовное дело. Подозреваемого задержали "по горячим следам".

А жителя Кокшетау обвинили в необычном способе добраться до дома - его подозревают в угоне автомобиля, в который он пробрался через открытый багажник. По информации оперативников, владелец "ВАЗ-2114" оставил ключ в замке зажигания.