Залез через багажник: жителя Кокшетау задержали за необычный способ добраться до дома

Жителя Кокшетау обвинили в необычном способе добраться до дома - его подозревают в угоне автомобиля, в который он пробрался через открытый багажник, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, об угоне легкового автомобиля "ВАЗ-2114" в полицию Кокшетау сообщил его владелец 5 февраля. Однако во время разговора с сотрудниками полиции заявитель указал, что машину могли похитить и ранее, так как в течение двух дней он не проверял свое авто.

Для установления подозреваемого оперативники просмотрели записи видеокамер, расположенные в районе совершения преступления, а также изучили записи камер Центра оперативного управления, установленные на перекрестках.

Принятые меры принесли положительные результаты. В дежурные сутки полицейские установили 20-летнего жителя Кокшетау, чья причастность в настоящее время проверяется.

"По информации оперативников, в ночь на 3 февраля молодой человек, находясь в состоянии алкогольного опьянения, увидел припаркованный "ВАЗ-2114", при этом ключ находился в замке зажигания.

Несмотря на то, что двери легкового автомобиля были закрыты, подозреваемый нашел способ пробраться в салон через багажник. Благодаря этому он сумел доехать до дома и оставить автомобиль на улице", - рассказали в МВД.

По факту угона проводится досудебное расследование. Автомобиль вернули законному владельцу.

Ранее в Шымкенте полицейские задержали мужчину, подозреваемого в угоне автомобиля коллеги после ссоры. По данным полиции, из-за возникших разногласий подозреваемый угнал со стоянки машину Audi стоимостью около 2 млн тенге и скрылся с места происшествия.

А в Астане на камеры видеонаблюдения попал неудавшийся угон машины. Всего через 400 метров автомобиль увяз в сугробе, и угонщик не смог выехать. Оставив машину, он скрылся с места происшествия. Утром автовладелец обнаружил отсутствие своего авто на привычном месте и обратился в полицию.