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КНБ задержал подозреваемого в пропаганде терроризма

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Задержанный по подозрению в пропаганде терроризма
Задержанный. Фото: t.me/knbgov_kz

КНБ при содействии органов прокуратуры и внутренних дел задержан житель области Абай, подозреваемый в пропаганде терроризма, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ РК.

Как сообщается официальный Telegram-канал ведомства, задержание мужчины произошло 28 января.

"Он подозревается в пропаганде терроризма, в том числе посредством социальных сетей", - отметили в КНБ.

В ходе следственных действий изъяты вещественные доказательства.

Проводится досудебное расследование по части 2 статьи 256 Уголовного кодекса.

Отметим, что по ч.2 ст.256 УК РК пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, а равно изготовление, хранение с целью распространения или распространение материалов указанного содержания, совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо лидером общественного объединения, либо с использованием масс-медиа, сетей телекоммуникаций или онлайн-платформ, либо группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, в том числе с использованием средств, полученных из иностранных источников, наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее сотрудники КНБ при координации органов прокуратуры в Астане и Косшы задержали четырех казахстанцев, подозреваемых в пропаганде терроризма, организации и участии в экстремистской деятельности, а также вербовке новых сторонников.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220045-knb-zaderzhal-podozrevaemogo-v-propagande-terrorizma/