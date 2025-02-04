Председатель и депутат маслихата подозреваются в коррупции в Костанайской области
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В Костанайской области председатель и депутат маслихата района имени Беимбета Майлина подозреваются в коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Антикоррупционной службой по Костанайской области завершено досудебное расследование в отношении председателя и депутата маслихата района имени Беимбета Майлина.
"Председатель маслихата обвиняется в даче взятки в сумме 2 млн тенге сотрудникам областного ДВГА через депутата за непринятие мер по выявленным в ходе аудита нарушениям, связанным с неисполнением аффилированной с ним фирмы условий договоров госзакупок с местными госучреждениями.
23 января текущего года надзирающей прокуратурой обвиняемые преданы суду", - рассказали в Антикоре.
Здесь добавили, что согласно ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
Ранее стало известно, что в Актюбинской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела строительства Мугалжарского района и депутатов районного маслихата. Их подозревают в хищении бюджетных средств в сумме 672 млн тенге путем закупа 70-квартирного общежития под видом жилого многоквартирного дома, предназначенного для социально уязвимых слоев населения.
А жительница Атырау обвинила бывшего мужа - депутата областного маслихата - в избиениях и унижении, а также неуплате алиментов почти на 6 млн тенге. Мужчина прокомментировал ее заявление.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2217801-predsedatel-i-deputat-maslihata-podozrevayutsya-v-korrupcii-v-kostanayskoy-oblasti/