Председатель и депутат маслихата подозреваются в коррупции в Костанайской области

В Костанайской области председатель и депутат маслихата района имени Беимбета Майлина подозреваются в коррупции, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Антикоррупционной службой по Костанайской области завершено досудебное расследование в отношении председателя и депутата маслихата района имени Беимбета Майлина.

"Председатель маслихата обвиняется в даче взятки в сумме 2 млн тенге сотрудникам областного ДВГА через депутата за непринятие мер по выявленным в ходе аудита нарушениям, связанным с неисполнением аффилированной с ним фирмы условий договоров госзакупок с местными госучреждениями.

23 января текущего года надзирающей прокуратурой обвиняемые преданы суду", - рассказали в Антикоре.

Здесь добавили, что согласно ст.201 УПК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее стало известно, что в Актюбинской области завершено досудебное расследование в отношении руководителя отдела строительства Мугалжарского района и депутатов районного маслихата. Их подозревают в хищении бюджетных средств в сумме 672 млн тенге путем закупа 70-квартирного общежития под видом жилого многоквартирного дома, предназначенного для социально уязвимых слоев населения.

А жительница Атырау обвинила бывшего мужа - депутата областного маслихата - в избиениях и унижении, а также неуплате алиментов почти на 6 млн тенге. Мужчина прокомментировал ее заявление.