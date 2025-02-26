Председателя маслихата и депутата взяли под стражу в зале суда в Костанае

В суде №2 Костаная вынесли приговор председателю и депутату маслихата района имени Беимбета Майлина. Их взяли под стражу в зале суда, передает "ТоболИнфо".

Согласно материалам дела, председатель маслихата района имени Беимбета Майлина в Костанайской области Денис Мартин попросил своего коллегу, депутата того же маслихата Ербола Беккалиева, подкупить через своих знакомых сотрудников областного департамента внутреннего госаудита, чтобы последние не принимали меры по выявленным нарушениям к одной из местных фирм.

Как позже выяснилось в суде, ТОО, о котором идет речь, было оформлено на гражданскую супругу Мартина.

Беккалиев согласился помочь и передал деньги. В этот момент его и задержали.

Подсудимые свою вину признали и просили не лишать их свободы, однако суд решил иначе. Дениса Мартина и Ербола Беккалиева, которые до этого не находились под арестом, взяли под стражу в зале суда.

Дениса Мартина приговорили к лишению свободы сроком на 2 года 7 месяцев 15 дней в учреждении УИС средней безопасности, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.

Ерболу Беккалиеву назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев в колонии минимальной безопасности, его также пожизненно лишили права работать на госслужбе.

Приговор не вступил в законную силу и еще может быть обжалован.

Напомним, в начале февраля этого года стало известно, что в Костанайской области председатель и депутат маслихата района имени Беимбета Майлина подозреваются в коррупции. По данным Антикора, председателя маслихата обвинили в даче взятки в сумме 2 млн тенге сотрудникам областного ДВГА через депутата за непринятие мер по выявленным в ходе аудита нарушениям, связанным с неисполнением аффилированной с ним фирмы условий договоров госзакупок с местными госучреждениями. Дело передали в суд.

По информации официального сайта маслихата района Беимбета Майлина, Денис Мартин стал председателем маслихата в марте 2023 года.

А Ербол Беккалиев - депутат маслихата района Беимбета Майлина по избирательному округу №10, также является председателем объединения индивидуальных предпринимателей "Союз поддержки предпринимателей малого и среднего бизнеса по Костанайской области".