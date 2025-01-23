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"Угрожали физическим насилием": акмолинец стал жертвой вымогательства (видео)

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Задержанный в Степногорске
Подозреваемый в вымогательстве. Кадр из видео: ДП Акмолинской области

В Акмолинской области сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в вымогательстве с угрозами применения физического насилия, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью в Степногорске пресекли деятельность двух подозреваемых в вымогательстве.

"Оперативники установили, что фигуранты на систематической основе, угрожая физическим насилием, вымогали денежные средства у молодых людей из числа местных жителей. Одним из потерпевших является 24-летний горожанин. Подозреваемые вымогали у него 80 тыс. тенге", - рассказали в ДП Акмолинской области.

По фактам вымогательства начато досудебное расследование. Фигуранты задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

В настоящее время в рамках следствия проводится проверка подозреваемых на возможную причастность к совершению других эпизодов.

Ранее двух блогеров и предпринимателя задержали в Алматы по обращению потерпевшего. Их подозревают в вымогательстве миллионов тенге с использованием шантажа и угроз публикации компрометирующих материалов в социальных сетях. Задержанные водворены в ИВС.

Также в Павлодаре, Петропавловске, Жамбылской области и Алматы полицейские задержали предполагаемых участников преступных групп вымогателей. Так, по данным МВД, в южном мегаполисе задержанные за нераспространение компрометирующих видеоматериалов требовали 40 млн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2214413-ugrozhali-fizicheskim-nasiliem-akmolinec-stal-zhertvoy-vymogatelstva-video/

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