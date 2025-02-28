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Экс-депутат получил пожизненный срок за надругательство над ребенком в области Жетісу

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Человек за решеткой
Тюрьма. Иллюстративное фото: Jordan Lye/Getty Images

Бывшего депутата маслихата приговорили к пожизненному сроку за совершение действий сексуального характера в отношении малолетнего, передает NUR.KZ со ссылкой на суд области Жетісу.

Как сообщили в пресс-службе суда, в специализированном межрайонном уголовном суде области Жетісу рассмотрено уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении действий сексуального характера в отношении малолетнего лица (ч.4 ст.121 УК).

В суде отметили, что поскольку судебное разбирательство проходило в закрытом режиме, обстоятельства дела не подлежат разглашению.

"Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, протоколами следственных действий, заключениями и показаниями экспертов, другими материалами уголовного дела.

Представитель потерпевшего предъявил гражданский иск о взыскании с подсудимого 100 млн тенге компенсации морального вреда", - отметили в областном суде.

Прокурор просил лишить свободы подсудимого пожизненно. Представитель потерпевшего - назначить наказание по всей строгости закона.

Подсудимый вину не признал, его защитник ходатайствовал об оправдании.

Санкция ст.121 ч.4 УК предусматривает наказание - пожизненное лишение свободы.

Приговором суда мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы.

Также суд взыскал с осужденного в пользу законного представителя потерпевшего в счет компенсации морального вреда 15 млн тенге.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, летом прошлого года в Сети распространилась информация, что в области Жетісу депутата одного из маслихатов подозревают в изнасиловании 7-летнего мальчика.

По данным полиции, было начато досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении малолетнего лица. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

20 августа постановлением Аксуского районного суда в отношении подозреваемого было удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2224577-eks-deputat-poluchil-pozhiznennyy-srok-za-nadrugatelstvo-nad-rebenkom-v-oblasti-zhet-su/