"Депутата подозревают в изнасиловании ребенка": мужчину арестовали в области Жетісу

В области Жетісу арестовали мужчину, который, по данным соцсетей, является депутатом маслихата, по подозрению в действиях сексуального характера в отношении семилетнего мальчика, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает пресс-служба суда, 20 августа постановлением Аксуского районного суда было удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком на 2 месяца.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Сети распространилась информация, что в области Жетісу якобы депутата одного из маслихатов подозревают в изнасиловании 7-летнего мальчика.

По данным полиции, начато досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.