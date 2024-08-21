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"Депутата подозревают в изнасиловании ребенка": мужчину арестовали в области Жетісу

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Мужчина в костюме в наручниках
Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото: ljubaphoto / Getty Images

В области Жетісу арестовали мужчину, который, по данным соцсетей, является депутатом маслихата, по подозрению в действиях сексуального характера в отношении семилетнего мальчика, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщает пресс-служба суда, 20 августа постановлением Аксуского районного суда было удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого сроком на 2 месяца.

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, ранее в Сети распространилась информация, что в области Жетісу якобы депутата одного из маслихатов подозревают в изнасиловании 7-летнего мальчика.

По данным полиции, начато досудебное расследование по факту насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетнего лица. Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2151544-deputata-podozrevayut-v-iznasilovanii-rebenka-muzhchinu-arestovali-v-oblasti-zhet-su/

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