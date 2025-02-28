Чиновника осудили за хищение около 280 млн тенге при реконструкции газопровода в Кызылорде

В Кызылординской области вынесли приговор бывшему заместителю руководителя управления магистральных газопроводов за хищение более 279 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Главную транспортную прокуратуру.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, Кызылординский областной суд вынес приговор бывшему заместителю руководителя управления магистральных газопроводов "Кызылорда". Его признали виновным в хищении более 279 млн тенге путем обмана и использования своего служебного положения.

"В течение двух лет осужденный заключал договоры с подрядными организациями ТОО "OrdaGlass LTD" и "HH&B Holding" по завышенной стоимости. Вводя их в заблуждение, он заявлял, что значительная часть средств израсходована на строительно-монтажные работы, а стоимость строительных материалов существенно выросла", - пояснили в надзорном органе.

Государственный обвинитель Главной транспортной прокуратуры доказал вину экс-замруководителя управления в суде.

Его приговорили к 6 годам лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Приговор суда уже вступил в законную силу.

Ранее стало известно, что Россия построит магистральный газопровод для газификации северных и северо-восточных регионов Казахстана. Проектная мощность газопровода составит 10 млрд кубометров в год. Строительство будет производиться по территории Тюменской области.

А жители Темиртау три года ждут подключения частных домов к газоснабжению, но работы все еще не завершены. Люди понесли значительные финансовые затраты на оборудование и установку, но газа нет. Как выяснилось, сети на баланс города можно принять только после суда.