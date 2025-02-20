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Россия планирует построить газопровод для северных регионов Казахстана

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Газопровод
Трубопровод. Иллюстративное фото: walrusmail/Getty Images

Магистральный газопровод для газификации северных и северо-восточных регионов Казахстана построит Россия, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт портала правовой информации РФ.

О том, что запланирован проект по строительству магистрального газопровода для газификации северных и северо-восточных регионов Казахстана, указано в распоряжении правительства Российской Федерации от 18 февраля 2025 года.

В документе отмечается, что проектная мощность газопровода составит 10 млрд кубометров в год, а мощность - 50 МВт.

Распоряжение правительства РФ
Распоряжение правительства РФ. Скрин: publication.pravo.gov.ru/

Согласно информации, строительство будет производиться по территории районов и сел Тюменской области.

Распоряжение правительства РФ
Распоряжение правительства РФ. Скрин: publication.pravo.gov.ru/

Добавим, что глава Минэнерго ранее озвучил данные по газификации в стране. Так, к примеру, в 2024 году из республиканского бюджета на эти цели было выделено 89,3 млрд тенге. В рамках плана действий правительства выделено дополнительно 105,4 млрд тенге, что позволит, по данным Алмасадама Саткалиева, обеспечить газом более 300 тыс. человек и модернизировать более 1 700 км газовых сетей.

Министр тогда сообщил, что для бесперебойного обеспечения газом потребителей страны планируется реализовать крупные стратегические инфраструктурные проекты, в том числе строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу - Бозой - Шымкент", а также строительство магистральных газопроводов "Актобе - Костанай" и "Талдыкорган - Ушарал".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2222514-rossiya-planiruet-postroit-gazoprovod-dlya-severnyh-regionov-kazahstana/