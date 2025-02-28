Мужчину застрелили в Астане

Мужчину убили выстрелом в голову в Астане. В полиции подтвердили, что по факту убийства возбуждено уголовное дело, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация об убийстве появилась в соцсетях.

В столичном департаменте полиции корреспонденту NUR.KZ сообщили о возбуждении уголовного дела по факту убийства.

"По предварительным данным, преступление произошло в ходе конфликта между ранее знакомыми лицами. В результате ссоры подозреваемый произвел выстрел в голову погибшего", – рассказали в ДП.

Подозреваемого уже задержали, он водворен в изолятор. Орудие преступления изъято.

Сейчас ведется расследование, направленное на установление всех обстоятельств, добавили в полиции.

Напомним, недавно сообщалось, что в области Ұлытау женщину приговорили к 9 годам лишения свободы за убийство знакомого в ходе конфликта у себя дома.

А в Алматы на территории мусороперерабатывающего завода обнаружили расчлененное тело женщины. В убийстве в ходе ссоры на почве совместного распития алкоголя подозревают ее 42-летнего сожителя. Подозреваемого водворили в ИВС.

А в Жамбылской области вынесли приговор двум несовершеннолетним, которых обвиняли в хулиганстве и убийстве школьника. Одного из подростков посчитали инициатором преступления и приговорили к 11 годам лишения свободы, другого – к 9 годам.