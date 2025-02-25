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Эзотерика

Казахстанка попросила строго наказать ее сына

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Мужчина за решеткой
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Twenty47studio/Getty Images

Житель Жамбылской области получил 20 суток ареста за оскорбление матери. В суде женщина просила строго наказать сына, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, административное дело в отношении казахстанца, который повторно в течение года нарушил защитное предписание (ч.1-1 ст.461 КоАП) рассмотрели в Шуском районном суде.

В январе 2025 года в отношении этого гражданина было вынесено защитное предписание в целях обеспечения безопасности его матери.

"Однако уже в феврале 2025 года он, будучи в нетрезвом состоянии, оскорблял свою родную мать нецензурной бранью", - установил суд.

В суде мужчина признал свою вину.

"Потерпевшая просила суд строго наказать сына, пояснила, что это продолжается неоднократно", - уточнили в суде.

Постановлением суда казахстанца признали виновным. Ему назначили наказание в виде 20 суток административного ареста. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1-1 ст.461 КоАП РК нарушение защитного предписания, вынесенного органом внутренних дел, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет административный арест сроком на 20 суток.

А в Восточно-Казахстанской области местный житель, выпив бутылку водки, дома устроил скандал и оскорбил родную дочь, выражаясь матом в ее адрес. За это мужчина получил предупреждение в суде.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223558-kazahstanka-poprosila-strogo-nakazat-ee-syna/