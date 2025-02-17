Водителя привлекли к ответственности после публикации в Сети видео
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В Астане привлекли к ответственности водителя за создание аварийной ситуации после того, как в Сети было опубликовано видео с регистратора другого авто, передает NUR.KZ.
В Instagram-аккаунте Astana__sergek было опубликовано видео, записанное одним из водителей в столице. На кадрах видно, что после того, как погас запрещающий красный сигнал светофора, один из автомобилей перестроился, проехал дорогу перед машиной с регистратором и выехал на дорогу со встречным движением.
"По вине таких часто происходят дорожные аварии", - написано в описании к посту.
Публикацию прокомментировали в полиции Астаны.
"Водитель автомашины марки Chery Tiggo привлечен к административной ответственности за создание аварийной ситуации. Кроме того, с водителем проведена беседа профилактического характера. Вместе с тем, при выявлении подобных фактов необходимо обращаться на канал 102", - прокомментировали в полиции города.
Сегодня на видео с 12-летним мальчиком, который регулировал движение на дороге в Астане, отреагировали в полиции города. Там напомнили, что подобные действия опасны для жизни.
В январе этого года в Telegram распространяли видео, на котором водителя якобы штрафуют за "аварийку", включенную в авто в качестве жеста благодарности. В полиции Алматы опровергли эту информацию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221382-voditelya-privlekli-k-otvetstvennosti-posle-publikacii-v-seti-video/