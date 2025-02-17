Водителя привлекли к ответственности после публикации в Сети видео

В Астане привлекли к ответственности водителя за создание аварийной ситуации после того, как в Сети было опубликовано видео с регистратора другого авто, передает NUR.KZ.

В Instagram-аккаунте Astana__sergek было опубликовано видео, записанное одним из водителей в столице. На кадрах видно, что после того, как погас запрещающий красный сигнал светофора, один из автомобилей перестроился, проехал дорогу перед машиной с регистратором и выехал на дорогу со встречным движением.

"По вине таких часто происходят дорожные аварии", - написано в описании к посту.

Публикацию прокомментировали в полиции Астаны.

"Водитель автомашины марки Chery Tiggo привлечен к административной ответственности за создание аварийной ситуации. Кроме того, с водителем проведена беседа профилактического характера. Вместе с тем, при выявлении подобных фактов необходимо обращаться на канал 102", - прокомментировали в полиции города.

Сегодня на видео с 12-летним мальчиком, который регулировал движение на дороге в Астане, отреагировали в полиции города. Там напомнили, что подобные действия опасны для жизни.

В январе этого года в Telegram распространяли видео, на котором водителя якобы штрафуют за "аварийку", включенную в авто в качестве жеста благодарности. В полиции Алматы опровергли эту информацию.