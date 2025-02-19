"Использовали для обмана казахстанцев": видеоролики на YouTube удалили

Два сайта и видеорекламу на YouTube, которые предлагали якобы увеличить сбережения путем инвестиций, заблокировали, посчитав мошенническими, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Жетісу.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура области Жетісу в ходе мониторинга социальных сетей выявила 5 потенциальных мошеннических ссылок - 2 сайта и 3 видеорекламы, предположительно, используемые злоумышленниками для незаконного получения денег казахстанцев.

"Указанные интернет-ресурсы и видеоролики на платформе YouTube создавались под вымышленными ссылками и предлагали пользователям увеличить свои сбережения путем инвестиционных вложений.

После заполнения анкетных данных (Ф.И.О., номер телефона, электронная почта) информация передавалась мошенникам, которые впоследствии использовали ее для обмана граждан", - рассказали в прокуратуре области Жетісу.

Обнаруженные ссылки внесены в систему "Кибернадзор", по итогам чего они были заблокированы и удалены.

Прокуратура региона призвала граждан быть бдительными и не передавать свои персональные данные сомнительным интернет-ресурсам.

Ранее стало известно, что житель Акмолинской области поверил рекламе о заработке на инвестициях в YouTube. Он оставил свой номер телефона для обратной связи и вскоре получил звонок от "консультанта", который в итоге убедил его взять несколько крупных кредитов. Мужчина лишился почти 6,5 млн тенге.

Также житель области Ұлытау доверился рекламе и решил с помощью инвестиций приумножить свой капитал. По указанию мошенников он перевел 28 млн тенге на неизвестные счета и таким образом лишился денег.