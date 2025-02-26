Таксист не уведомил акимат о своей работе и был наказан в СКО

В СКО водителя подвергли административному штрафу за оказание услуг такси без соответствующих документов, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по факту оказания услуг такси без соответствующих документов рассмотрели в Есильском районном суде.

"Правонарушитель, управляя транспортным средством Volkswagen Passat, занимался предпринимательской деятельностью по оказанию услуг такси - перевозчика пассажиров и багажа без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, без направления уведомления о начале деятельности в качестве перевозчика такси в местный исполнительный орган", - установили на судебном заседании.

Сам водитель вину в совершении правонарушения признал полностью. Он пояснил, что перевозил пассажира в селе Явленка, а затем был задержан сотрудниками полиции за оказание услуг такси без разрешительных документов.

В качестве индивидуального предпринимателя в органах государственных доходов мужчина зарегистрирован не был. Уведомление о начале деятельности в качестве перевозчика такси в местный исполнительный орган он также не направлял.

Суд, изучив материалы дела, подверг жителя СКО административному взысканию в виде штрафа в размере 55 380 тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

Ранее жителя Жамбылской области оштрафовали за осуществление транспортной деятельности без регистрации. В суде мужчина признал, что занимался перевозкой пассажиров за наличный расчет на автомобиле Lada в городе Жанатасе.

Представитель Генпрокуратуры заявил, что в Казахстане нужно ужесточить требования к перевозчикам, а также создать реестр таксистов, откуда водителей будут исключать за злостные нарушения. По его мнению, передача этой сферы в саморегулирование не решает проблем.