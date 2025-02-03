Казахстанца наказали за работу таксистом

Жителя Жамбылской области оштрафовали за осуществление транспортной деятельности без регистрации - он занимался перевозкой пассажиров, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело об административном правонарушении по ч.1 ст.463 КоАП (Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации) рассмотрели в Сарысуском районном суде.

"Гражданин в декабре 2024 года занимался перевозкой людей за наличный расчет в городе Жанатас на автомобиле Lada без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя", - установил суд.

В суде мужчина признал вину и подтвердил, что занимался перевозкой людей на своем автомобиле, не регистрируясь в качестве предпринимателя в налоговых органах.

Постановлением суда он был признан виновным. Казахстанцу назначили наказание в виде штрафа на сумму 55 тыс. тенге. Постановление уже вступило в законную силу.

Отметим, что по ч.1 ст.463 КоАП РК занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, влекут штраф на физических лиц в размере 15 МРП (58 980 тенге), на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства или некоммерческие организации - в размере 25 МРП (98 300 тенге), на субъектов среднего предпринимательства - в размере 40 МРП (157 280 тенге), на субъектов крупного предпринимательства - в размере 150 МРП (589 800 тенге), с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.