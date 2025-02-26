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"В преступную схему входили сотрудники ЦОНов": КНБ привлекли к расследованию в Караганде

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Заполнение документа. Иллюстративное фото: Halfpoint Images/Getty Images

В Караганде пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, занимавшейся организацией незаконной миграции, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, прокуратурой области совместно с ДКНБ пресечена деятельность предполагаемой преступной группы, организовавшей незаконную выдачу иностранцам более 700 разрешений на временное проживание.

"В преступную схему входили сотрудники ЦОНов, медицинских учреждений и так называемые "помогайки".

Указанный факт организации незаконной миграции зарегистрирован в КУИ прокуратуры области и направлен в СУ ДКНБ для производства досудебного расследования, в настоящее время трое обвиняемых преданы суду", - рассказали в прокуратуре Карагандинской области.

Согласно ст.201 УПК другие подробности в интересах следствия не разглашаются.

Ранее также стало известно, что ДКНБ по Кызылординской области и Байконуру при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в организации нелегальной миграции. По предварительным данным, они незаконно оформили более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам стран ближнего зарубежья.

А в Жамбылской области вынесли приговор двум казахстанцам, обвиняемым в организации незаконной миграции из Непала и Пакистана. Им назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года 6 месяцев. Приговор уже вступил в законную силу.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223914-v-prestupnuyu-shemu-vhodili-sotrudniki-conov-knb-privlekli-k-rassledovaniyu-v-karagande/