КНБ провел обыски на юге Казахстана

ДКНБ по Кызылординской области и Байконуру при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в организации нелегальной миграции, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

"По предварительным данным, они незаконно оформили более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам стран ближнего зарубежья.

В ходе обысков изъяты вещественные доказательства", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В КНБ добавили, что досудебное расследование проводится по ч.1 ст.251, ч.2 ст.394 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса.

Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 Уголовно-процессуального кодекса в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ч.1 ст.251 УК использование частным нотариусом, оценщиком, частным судебным исполнителем, медиатором, аудитором, работающим в составе аудиторской организации, или руководителем аудиторской организации своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

По ч.2 ст.394 УК организация незаконной миграции, совершенная лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества или без таковой.

А в соответствии ч.1 ст.366 УК получение взятки наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.