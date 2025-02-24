Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

КНБ провел обыски на юге Казахстана

Опубликовано:

Оперативные действия в Кызылординской области
Следственные действия. Фото: t.me/knbgov_kz

ДКНБ по Кызылординской области и Байконуру при координации прокуратуры пресечена деятельность группы лиц, подозреваемых в организации нелегальной миграции, передает NUR.KZ со ссылкой на КНБ.

"По предварительным данным, они незаконно оформили более 80 разрешений на временное проживание в Казахстане гражданам стран ближнего зарубежья.

В ходе обысков изъяты вещественные доказательства", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

В КНБ добавили, что досудебное расследование проводится по ч.1 ст.251, ч.2 ст.394 и ч.1 ст.366 Уголовного кодекса.

Иную информацию в соответствии с ч.1 ст.201 Уголовно-процессуального кодекса в ведомстве не разглашают.

Добавим, что согласно ч.1 ст.251 УК использование частным нотариусом, оценщиком, частным судебным исполнителем, медиатором, аудитором, работающим в составе аудиторской организации, или руководителем аудиторской организации своих полномочий вопреки задачам своей деятельности и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц, или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это деяние причинило существенный вред правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере до 4000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

По ч.2 ст.394 УК организация незаконной миграции, совершенная лицом с использованием своих служебных полномочий или группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 5000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, с конфискацией имущества или без таковой. 

А в соответствии ч.1 ст.366 УК получение взятки наказывается штрафом в размере от двадцатикратной до пятидесятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок до пяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223215-knb-provel-obyski-na-yuge-kazahstana/