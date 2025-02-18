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Казы и тойбастар вынесли из дома в Жамбылской области

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Взлом дома
Вор выламывает дверь. Иллюстративное фото: QunicaStudio / Getty Images

В Жамбылской области задержали подозреваемого в краже из частных домов техники, золота, продуктов питания и даже подарков для гостей (тойбастар), передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в Меркенском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже из частных домов.

"Мужчина незаконно проникал в жилые помещения, выламывая пластиковые двери, и тайно похищал золотые украшения, ноутбуки и другие ценные предметы. Также выяснилось, что из одного из складов дома были похищены продукты питания (казы), подарки для гостей (тойбастар) и другие предметы", - рассказали в ДП Жамбылской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали ранее судимого 39-летнего мужчину. По данному факту начато досудебное расследование по статье 188 УК РК (Кража).

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время ведется следствие.

Ранее в Астане задержали двух молодых людей, которых подозревают в краже 20 смартфонов в ТРЦ. Общая сумма ущерба составила около миллиона тенге, а все происходящее было зафиксировано камерами видеонаблюдения. Задержанные уже привлекались к уголовной ответственности.

А 35-летнего жителя Алматинской области задержали по подозрению в краже кабеля из серверных блоков видеосистем. По информации МВД, украденный кабель он сдавал в пункты приема цветного металла, а чтобы избежать подозрений, надевал куртку-спецовку и притворялся сотрудником сервисной компании.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221694-kazy-i-toybastar-vynesli-iz-doma-v-zhambylskoy-oblasti/