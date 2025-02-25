Житель СКО неоднократно избивал односельчанина из-за бывшей

Жителя СКО поместили в ИВС по подозрению в конфликте с односельчанином и его избиении на почве отношений с бывшей сожительницей, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, после вступления в силу изменений в законодательстве, направленных на противодействие бытовому насилию, допускается водворение злостных дебоширов под стражу.

Это произошло, к примеру, с ранее судимым 41-летним жителем Кызылжарского района. Он подозревается в том, что неоднократно наносил телесные повреждения односельчанину на почве взаимоотношений с бывшей сожительницей. Суд санкционировал помещение подозреваемого в изолятор временного содержания.

"Теперь потерпевший защищен от продолжения конфликта", - отметили в ДП СКО.

За прошлый год в регионе были помещены под стражу в связи с фактами семейно-бытового насилия шесть человек.

За 2024 год в области было зарегистрировано 437 уголовных правонарушений по фактам побоев и причинения легких телесных повреждений. Из них 172 случая касались семейно-бытового насилия. С начала года 19 таких уголовных дел зарегистрировали в сфере семьи и быта.

Ранее жителю области Абай назначили 25 суток ареста за повторное избиение бывшей жены. До этого женщина простила экс-супруга, но, как установил суд, мужчина не сделал выводов и продолжил применять насилие.

А жителя Шымкента привлекли к ответственности за избиение супруги на почве ревности. 33-летнего горожанина признали виновным по уголовной статье - несколько дней он проведет под арестом.