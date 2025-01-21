Top.Mail.Ru
Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Избивал на почве ревности": жителя Шымкента арестовали из-за отношения к жене

Опубликовано:

Домашнее насилие
Домашнее насилие. Иллюстративное фото: Pranithan Chorruangsak/Getty Images

Жителя Шымкента привлекли к ответственности за избиение супруги из-за ревности. Несколько дней он проведет под арестом, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по приговору суда 33-летний житель Шымкента был арестован на 9 суток по факту нанесения телесных повреждения своей законной супруге.

"Пострадавшая в суде заявила, что супруг несколько раз избивал ее на почве ревности", - уточнили в прокуратуре города.

Действия мужчины квалифицировали по ч.1 ст.109-1 УК РК (Побои).

"Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобной ситуацией, не оставайтесь равнодушными и обязательно сообщите в полицию. Органы правопорядка готовы оказать помощь пострадавшим и принять меры защиты в рамках закона", - обратились к казахстанцам в надзорном органе.

Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Ранее стало известно, что 57-летнего жителя Алматинской области подозревают в нанесении телесных повреждений бывшей супруге и ее отцу. Подозреваемого задержали.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2213603-izbival-na-pochve-revnosti-zhitelya-shymkenta-arestovali-iz-za-otnosheniya-k-zhene/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie