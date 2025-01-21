"Избивал на почве ревности": жителя Шымкента арестовали из-за отношения к жене

Жителя Шымкента привлекли к ответственности за избиение супруги из-за ревности. Несколько дней он проведет под арестом, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру города.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, по приговору суда 33-летний житель Шымкента был арестован на 9 суток по факту нанесения телесных повреждения своей законной супруге.

"Пострадавшая в суде заявила, что супруг несколько раз избивал ее на почве ревности", - уточнили в прокуратуре города.

Действия мужчины квалифицировали по ч.1 ст.109-1 УК РК (Побои).

"Если вы или ваши знакомые столкнулись с подобной ситуацией, не оставайтесь равнодушными и обязательно сообщите в полицию. Органы правопорядка готовы оказать помощь пострадавшим и принять меры защиты в рамках закона", - обратились к казахстанцам в надзорном органе.

Отметим, что по ч.1 ст.109-1 УК РК нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших причинение легкого вреда здоровью, наказывается штрафом в размере до 80 МРП (314 560 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 80 часов, либо арестом на срок до 25 суток.

Ранее стало известно, что 57-летнего жителя Алматинской области подозревают в нанесении телесных повреждений бывшей супруге и ее отцу. Подозреваемого задержали.