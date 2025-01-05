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Казахстанец застрелил рысь и сибирскую косулю рядом с домом и оказался в суде

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Охотничье ружье
Ружье. Иллюстративное фото: Jose A. Bernat Bacete / Getty Images

Житель Костанайской области оказался в суде после того, как в 20 метрах от своего дома застрелил рысь и сибирскую косулю, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов региона.

В Telegram-канале судов Костанайской области рассказали о рассмотренном уголовном деле в отношении Ж. за незаконную охоту.

"В октябре 2024 в селе Славянка Карабалыкского района, на пастбище в 20 метрах от своего дома, Ж. с целью незаконной охоты, осознавая, что не имеет разрешения на охоту особи рыси и особи сибирской косули, произвел в них несколько прицельных выстрелов из зарегистрированного за ним гладкоствольного охотничьего ружья.

В результате были уничтожены одна особь рыси и одна особь сибирской косули, причинив тем самым государству значительный материальный ущерб на общую сумму более 1,4 млн тенге", - сказано в сообщении.

Суд признал Ж. виновным в совершении уголовного правонарушения и назначил наказание в виде 1 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля на весь срок наказания. Также его лишили права заниматься охотой сроком на три года.

Отметим, что по статье 337 УК РК, незаконная охота наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

В ноябре прошлого года в Павлодарской области также выявили факт незаконной охоты - в остановленной машине обнаружили тушу косули и ружье.

Также сообщалось, что в Костанайской области в автомобиле обнаружили свыше 800 рогов сайгака на сумму более 2 млрд тенге. Обвиняемому вынесли приговор. Он был признан виновным по ч.3 ст.339 УК и получил 8 лет лишения свободы.

А в области Абай задержали грузовик с 8 тоннами рыбы без разрешительных документов. Началось досудебное расследование по признакам незаконной добычи и транспортировки рыбных ресурсов.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2208390-kazahstanec-zastrelil-rys-i-sibirskuyu-kosulyu-ryadom-s-domom-i-okazalsya-v-sude/

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