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Полицейскому и его знакомому охота на юге Казахстана обошлась в 77 млн тенге

Опубликовано:

Два охотника
Охотники. Иллюстративное фото: splendens / Getty Images

В Кызылординской области охотников приговорили к лишению свободы и взыскали с них более 77 млн тенге. Одним из подсудимых оказался сотрудник ОВД, передает NUR.KZ со ссылкой на Верховный суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, двое жителей Кызылординской области, выехав на незаконную охоту на сайгаков, преследовали на автомобиле и обстреляли табун животных.

"Их машину остановили инспекторы охраны природы, лесхоза и инспекции животного мира, выявив более 30 туш и 5 голов сайгаков", - уточнили в суде.

Тем самым, по данным экспертизы, государству был причинен ущерб на сумму более 80 млн тенге.

СМУС Кызылординской области, рассмотрев уголовное дело в отношении двоих обвиняемых в незаконной охоте на животных с применением оружия и транспорта, причинением значительного ущерба (п.2 ч.6 ст.337 УК), указал на подтверждение документами всех их преступных деяний. Подсудимые вернули государству 3 млн тенге.

Отягчающим обстоятельством у одного подсудимого посчитали совершение правонарушения с нарушением присяги сотрудника органов внутренних дел.

Суд признал подсудимых виновными и приговорил к 6 и 7 годам лишения свободы с лишением права заниматься охотой на 7 и 8 лет соответственно. С них взысканы более 77 млн тенге материального ущерба в солидарном порядке.

Кызылординский облсуд оставил приговор без изменения.

Отметим, что по п.2 ч.6 ст.337 УК РК незаконная охота, совершенная с причинением особо крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 6 до 10 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. 

Ранее житель Костанайской области оказался в суде после того, как в 20 метрах от своего дома застрелил рысь и сибирскую косулю. Суд признал мужчину виновным в незаконной охоте и назначил наказание в виде ограничения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2211338-policeyskomu-i-ego-znakomomu-ohota-na-yuge-kazahstana-oboshlas-v-77-mln-tenge/

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