Мать, медсестра и две пары: в Караганде начался процесс по делу о продаже детей
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Дело о продаже двух младенцев рассматривают в Караганде - на скамье подсудимых биологическая мать, медсестра из роддома и две супружеские пары, передает сайт телеканала КТК.
Согласно материалам дела, многодетная жительница райцентра и медсестра одного из роддомов Караганды продали двух новорожденных (девочку 2022 и мальчика 2023 годов рождения) бездетным парам.
Сообщается, что "сделки" происходили по схожей схеме - роженица вписывала имя будущего "приемного папы" в графу "Отец" - сама женщина является незамужней. А уже супруга мужчины, который указан в качестве отца, усыновляла ребенка.
Сообщается, что детей продавали по 3 млн тенге.
Мать, которую обвиняют в продаже детей, заявила, что пошла на это из-за трудного финансового положения. Приемные родители утверждают, что у них не получается завести детей, даже с помощью ЭКО.
Сейчас трехлетняя девочка и двухлетний мальчик находятся в центре адаптации и, говорят, ищут своих приемных родителей.
"Я не нарушала никакие законы. Я удочерила ее. Никакой продажи не было, понимаете? Во-первых, никаких переводов не было. Я благодарна этой женщине за то, что она родила мою дочь, и она искала людей, которые дадут обеспеченную жизнь и счастье своему ребенку! Она вот этого желала!" - заявила подсудимая.
Источник: КТК.
Недавно в родильном доме Актюбинской области зафиксирован случай продажи младенца. Полиция проводит следственные действия и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
Также отметим, что вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев в кулуарах мажилиса высказался о торговле новорожденными в Казахстане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2223435-mat-medsestra-i-dve-pary-v-karagande-nachalsya-process-po-delu-o-prodazhe-detey/