МВД: Преступная группа, подозреваемая в тяжких преступлениях, задержана в Карагандинской области
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В Карагандинской области задержана предполагаемая преступная группа, участников которой подозревают в совершении ряда тяжких преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщили в МВД, в отношении задержанных проводится расследование по 18 эпизодам вымогательств, грабежей, мошенничеств и незаконного хранения оружия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, составляет свыше 26 млн тенге.
"В ходе обысков у подозреваемых изъято несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, а также большое количество боеприпасов.
Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. Они проверяются на причастность к другим аналогичным фактам. Обеспечение принципа "закон и порядок" находится на особом контроле министерства", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.
Несколько дней назад в МВД также сообщали, что казахстанские полицейские задержали в аэропортах Шымкента и Атырау троих иностранцев, которых подозревают в разбое на территории Узбекистана.
А вчера в Агентстве РК по финмониторингу заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana. Ее организаторы арестованы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222891-mvd-prestupnaya-gruppa-podozrevaemaya-v-tyazhkih-prestupleniyah-zaderzhana-v-karagandinskoy-oblasti/