МВД: Преступная группа, подозреваемая в тяжких преступлениях, задержана в Карагандинской области

В Карагандинской области задержана предполагаемая преступная группа, участников которой подозревают в совершении ряда тяжких преступлений, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в МВД, в отношении задержанных проводится расследование по 18 эпизодам вымогательств, грабежей, мошенничеств и незаконного хранения оружия. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим по данным уголовных делам, составляет свыше 26 млн тенге.

"В ходе обысков у подозреваемых изъято несколько единиц огнестрельного и холодного оружия, а также большое количество боеприпасов.

Все участники преступной группы задержаны и водворены в ИВС. Они проверяются на причастность к другим аналогичным фактам. Обеспечение принципа "закон и порядок" находится на особом контроле министерства", - сообщил представитель департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Куандык Алпыс.

Несколько дней назад в МВД также сообщали, что казахстанские полицейские задержали в аэропортах Шымкента и Атырау троих иностранцев, которых подозревают в разбое на территории Узбекистана.

А вчера в Агентстве РК по финмониторингу заявили о пресечении деятельности финансовой пирамиды Asar Baspana. Ее организаторы арестованы.