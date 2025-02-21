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14 млн тенге придется выплатить актюбинцу за чужие махинации

Опубликовано:

Грустный мужчина
Расстроенный мужчина. Иллюстративное фото: 9nong / Getty Images

Житель Актобе передал свой счет в банке другому человеку, а теперь по решению суда должен вернуть почти 14,5 млн тенге жертве интернет-мошенников, передает "Диапазон".

Житель Актобе доверился малознакомому человеку, который попросил открыть счет в банке и передать ему для работы. Мужчина выполнил просьбу и забыл об этом.

А спустя время на него подал в суд обманутый интернет-мошенниками, он потребовал вернуть ему 14 450 000 тенге. Оказалось, что через банковский счет актюбинца мошенники пропустили деньги, полученные от обманутого ими мужчины.

Уголовное дело завели, но преступников так и не нашли. А по закону теперь ущерб потерпевшему будет возмещать тот, чьим счетом воспользовались мошенники, даже если он не прикасался к этим деньгам. Суд обязал ответчика полностью выплатить ущерб потерпевшему.

В последние месяцы правоохранители регулярно предупреждают казахстанцев, чтобы они не передавали никому свои банковские карты и счета, в противном случае они становятся добровольными помощниками мошенников и несут ответственность за это.

Бывает так, что мошенники просят передать им банковские карты якобы для работы с криптовалютой, с биржей, уверяют, что будут с ними работать легально, но в итоге потом используют их в преступных целях в интернет-аферах и даже в торговле наркотиками.

Сейчас суды области завалены десятками исков жертв мошенников, которые требуют возврата денег не с тех, кто их непосредственно обманул, а с тех, кто помогал мошенникам, предоставляя им, пусть даже и по незнанию, карты и счета. 

Ранее сумму неосновательного обогащения взыскали с жительницы ВКО, на чей счет был переведен миллион тенге. В суде казахстанка иск не признала, аргументируя тем, что она сама стала жертвой мошенничества, но с заявлением в правоохранительные органы не обращалась.

Также в СКО женщину обязали вернуть поступившие на ее счет 3 млн тенге, хотя она утверждала, что узнала о деньгах только от полиции. Выяснилось, что счет на ее имя открыла дочь, по словам которой неизвестные лица за это дали ей вознаграждение в 5 тыс. тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2222622-14-mln-tenge-pridetsya-vyplatit-aktyubincu-za-chuzhie-mahinacii/