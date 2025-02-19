Ездили на дорогих снегоходах и внедорожниках: спецоперацию провели в Костанайской области

В Костанайской области полицейские задержали группу лиц на снегоходах и внедорожниках, подозреваемых в браконьерстве таких животных, как рысь, волк и косуля, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, в рамках республиканского ОПМ "Браконьер" сотрудники УБОП и природоохранного подразделения ДП Костанайской области при содействии специализированных подразделений "Арлан", "Буркіт" и СОБР пресекли деятельность предполагаемой организованной группы, занимающейся незаконной охотой на редких и охраняемых животных.

В ходе операции в Федоровском районе, в селе Лесное, были задержаны пятеро мужчин, которые возвращались с очередной охоты.

"Преступная группа действовала по предварительному сговору и организовала браконьерскую деятельность на территории области. Для транспортировки оружия и туш животных они использовали шесть дорогостоящих снегоходов и пять внедорожников, а также дрон, рации и тепловизор", - рассказали в ДП Костанайской области.

В ходе осмотра снегоходов и багажников транспортных средств были обнаружены разделанные туши четырех особей сибирской косули.

В дальнейшем в ходе обысков, проведенных по нескольким адресам, в том числе в Рудном и Качаре, а также в окрестных районах, изъяли незарегистрированные охотничьи ружья различных марок, патроны разных калибров, а также шкуры рыси, волка, рога сайги, головы и мясо диких животных.

"Согласно показаниям задержанных, группа организовала регулярные выезды в лесные массивы для охоты на диких животных", - пояснили в ведомстве.

После добычи туши разделывали, а мясо вывозили.

"Одним из более жестоких эпизодов стала охота на волчицу, чья шкура, по признаниям участников группы, должна была быть использована для изготовления ковра на заказ. Шкура была изъята полицейскими", - отметили в ДП Костанайской области.

Также у таксидермиста (мастера, изготавливающего чучела животных) был изъят замороженный волк, предназначавшийся для превращения в чучело по заказу.

"По словам участников преступной сети, они неоднократно нарушали закон, добывая животных без лицензий и используя незарегистрированное оружие", - уточнили в ДП региона.

На данный момент по факту незаконной охоты в группе лиц полицией проводится досудебное расследование. Устанавливаются полные данные о составе преступной группы и их роли в организации браконьерства.

В департаменте полиции отметили, что также проверяется возможная связь группы с аналогичными преступлениями.

Ранее в Алматинской области пресекли деятельность группы браконьеров, занимавшихся незаконной ловлей рыбы в промышленных масштабах. Основных фигурантов задержали.

Также незаконную добычу рачка artemia salina в рекордных размерах пресекли в СКО. Операция проводилась сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью. В результате тщательной разработки оперативников были задержаны 35-летний петропавловец и 29-летний житель Тайыншинского района. Оба ранее судимы. Общий вес изъятых цист artemia salina составил 24 тонны.