Ущерб более 17 млн тенге: вооруженных рыбаков задержали в Алматинской области

В Алматинской области пресекли деятельность группы браконьеров, занимавшихся незаконной ловлей рыбы в промышленных масштабах. Основных фигурантов задержали, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным полицейских, группа промышляла на озере-отстойнике Сорбулак в Илийском районе. Она состояла из одиннадцати человек в возрасте от 21 до 45 лет.

"Установлено, что они занимались незаконным ловом рыбных ресурсов с применением запрещенных сетей китайского производства. У браконьеров изъято около трех тонн рыбы сазан, плавсредства и разные орудия браконьерского лова, а также различные виды огнестрельного оружия и боеприпасов", – сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Уголовное дело было заведено по фактам незаконной добычи рыбных ресурсов и незаконного хранения огнестрельного оружия. Основные фигуранты дела водворены в ИВС

Аленов отметил, что добыча рыбных ресурсов на указанном озере имело организованный характер. Улов поставлялся в разные регионы страны для реализации.

Государству нанесен материальный ущерб на сумму более 17 млн тенге только по изъятой рыбе.

"В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия для обеспечения полноты, всесторонности и объективности расследования дела, а также дополнительные мероприятия с проверкой их на причастность к другим аналогичным преступлениям", – добавил глава ДП региона.

Согласно статье 335 УК РК, незаконная добыча рыбных ресурсов, других водных животных или растений, если это деяние совершено:

с причинением значительного ущерба (более 369 тыс. тенге);

с применением взрывчатых или химических веществ, электротока либо иных способов массового истребления рыбных ресурсов и других водных животных и растений, –

наказывается штрафом в размере до 3 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

Если преступление совершалось неоднократно, штраф увеличивается до 4 тыс. МРП, а ограничение или лишение свободы – до 4 лет.

Те же деяния, совершенные:

с причинением крупного ущерба (более 3,7 млн тенге);

преступной группой;

лицом, лишенным права заниматься деятельностью по добыче рыбных ресурсов, других водных животных или растений, –

наказываются лишением свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

При этом, согласно статье 287 Уголовного кодекса РК, незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств наказываются штрафом в размере до 5 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.