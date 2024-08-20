Рекордную партию браконьерски добытых artemia salina изъяли в СКО: полиция показала кадры задержания

Двоих казахстанцев по результатам разработки оперативников задержали за незаконную добычу рачка в рекордных размерах - 24 тонны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, незаконную добычу рачка artemia salina в рекордных размерах пресекли в СКО.

Операция проводилась сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции Северо-Казахстанской области при координации с областной прокуратурой совместно с военнослужащими группы “Б” воинской части 6637

В результате тщательной разработки оперативников 13 августа на территории Кызылжарского района был задержан КамАЗ, из кузова которого стражи порядка изъяли 260 мешков, с цистами (яйцами) рачка. Еще 242 мешка были изъяты из складского помещения в райцентре Бесколь.

По подозрению в незаконной добыче ценного природного ресурса задержаны 35-летний петропавловец и 29-летний житель Тайыншинского района. Оба ранее судимы: один за хулиганство, другой за кражу, сообщает ведомство.

Как установили сотрудники УБОП, добыча без разрешительных документов проводилась на соленом озере Калибек в Тайыншинском районе.

"Общий вес изъятых цист artemia salina составил 24 тонны — это самый крупный размер, когда-либо изъятый на территории области. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов, других водных животных или растений проводится досудебное расследование, назначены необходимые экспертизы. Согласно статье 335 Уголовного кодекса РК, подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы", — сообщает заместитель начальника ДП СКО Аскар Мухаметкалиев.

Напомним, ранее мы писали, что в Аркалыке мужчину осудили за продажу мяса сайгака. У него было изъято мясо 5 туш сайгака. По данным надзорного ведомства, ущерб государству составил более 21 млн тенге. Судом гражданин признан виновным в совершении экологического преступления с назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с конфискацией автомобиля.

А в феврале в Алматинской области пресекли деятельность группы браконьеров, занимавшихся незаконной ловлей рыбы в промышленных масштабах. По данным полицейских, группа состояла из одиннадцати человек в возрасте от 21 до 45 лет. Нанесенный государству ущерб оценили в более чем 17 млн тенге только по изъятой рыбе.

Задержание браконьеров в СКО. Фото: polisia.kz