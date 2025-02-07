Бывшего заместителя акима Актау объявили в розыск
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Бывшего заместителя акима Актау Тимура Садвакасова объявили в розыск. Соответствующая информация появилась на портале органов правовой статистики и спецучетов, передает NUR.KZ.
Согласно информации на портале органов правовой статистики и спецучетов, Тимур Садвакасов находится в розыске два дня. Указана также дата его рождения - 6 мая 1983 года.
Розыскное дело от 5 февраля 2025 года зарегистрировали в Северо-Казахстанской области. Инициатор - суд. Орган, ведущий розыск: Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Как сообщает издание Lada.kz, Тимур Садвакасов был назначен заместителем акима Актау 18 февраля 2019 года. Он окончил высшую школу права "Әдiлет" (юрист) и Кокшетауский институт экономики и менеджмента (бакалавр финансов).
До назначения на должность заместителя акима города работал заместителем руководителя Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.
Ранее журналистку Дану Орманбаеву объявили в международный розыск в рамках уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни. Суд заочно санкционировал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218769-byvshego-zamestitelya-akima-aktau-obyavili-v-rozysk/