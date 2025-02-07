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Бывшего заместителя акима Актау объявили в розыск

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Экс-заместитель акима Актау
Тимур Садвакасов. Фото: qamqor.gov.kz

Бывшего заместителя акима Актау Тимура Садвакасова объявили в розыск. Соответствующая информация появилась на портале органов правовой статистики и спецучетов, передает NUR.KZ.

Согласно информации на портале органов правовой статистики и спецучетов, Тимур Садвакасов находится в розыске два дня. Указана также дата его рождения - 6 мая 1983 года.

Розыскное дело от 5 февраля 2025 года зарегистрировали в Северо-Казахстанской области. Инициатор - суд. Орган, ведущий розыск: Департамент экономических расследований по Северо-Казахстанской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Розыск Тимура Садвакасова
Розыск. Скриншот: qamqor.gov.kz

Как сообщает издание Lada.kz, Тимур Садвакасов был назначен заместителем акима Актау 18 февраля 2019 года. Он окончил высшую школу права "Әдiлет" (юрист) и Кокшетауский институт экономики и менеджмента (бакалавр финансов).

До назначения на должность заместителя акима города работал заместителем руководителя Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Ранее журналистку Дану Орманбаеву объявили в международный розыск в рамках уголовного дела по факту разжигания межнациональной розни. Суд заочно санкционировал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

В конце прошлого года в розыск объявили бизнесмена Даурена Мусу по делу о мошенничестве (ч.4 ст.190 УК РК). Его разыскивает управление криминальной полиции ДП Алматы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218769-byvshego-zamestitelya-akima-aktau-obyavili-v-rozysk/