Экс-замакима Актау объявили в розыск: в АФМ рассказали, в чем его обвиняют

В Агентстве по финмониторингу раскрыли подробности дела бывшего замакима Актау Тимура Садвакасова - ранее его объявили в розыск, передает NUR.KZ со ссылкой на АФМ.

Как рассказали в ведомстве, Садвакасов подозревается в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки должностным лицам в особо крупном размере для положительного разрешения вопроса о возбуждении уголовного дела.

"В частности, за время руководства ТОО "Тиолайн" Долгалевым В.И. между ним и другими учредителями происходили многочисленные разногласия по поводу определения доли участия в месторождении "Обуховское" и распределения получаемого от него дохода, которые разрешались в судебном порядке.

В свою очередь Долгалев В.И. через Садвакасова Т.Х. пытался подкупить должностных лиц правоохранительных органов для возбуждения уголовного дела против отдельных учредителей компании с целью оказания на них давления и отказа от законных требований", - говорится в сообщении АФМ.

В агентстве напомнили, что ранее в СКО было завершено расследование по факту самовольной добычи ТОО "Тиолайн" недр на месторождении "Обуховское". Сейчас дело находится в суде.

"При этом Садвакасов Т.Х. скрылся от суда после отмены изначально принятого оправдательного приговора. В этой связи в отношении Садвакасова Т.Х. избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в ведомстве.

Казахстанцев, которые владеют информацией о местонахождении разыскиваемого лица, просят сообщить в ДЭР по СКО по телефонам:

+ 7-7152-46-98-18 - дежурная часть;

1458 - сall-center.

"Вознаграждение и анонимность гарантируются", - заверили в АФМ.

Напомним, неделю назад на портале органов правовой статистики и спецучетов появилась информация, что Тимур Садвакасов находится в розыске два дня. Отмечалось, что дело ведет Департамент АФМ по СКО.

СМИ писали, что Тимур Садвакасов был назначен заместителем акима Актау 18 февраля 2019 года.

Он окончил высшую школу права "Әдiлет" (юрист) и Кокшетауский институт экономики и менеджмента (бакалавр финансов).

До назначения на должность заместителя акима города работал заместителем руководителя Управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.