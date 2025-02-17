Продавщица отняла товар у грабителя с канцелярским ножом в Астане (видео)

В Астане на видео попала попытка кражи: мужчина пытался покинуть магазин, угрожая пытавшейся его остановить продавщице канцелярским ножом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на ведомственном сайте МВД РК Polisia.kz, в дневное время подозреваемый зашел в торговый центр. Находясь в помещении под видом покупателя, он начал рассматривать мужские аксессуары.

"Выбрав пару сумок, вор спрятал их в пакет и намеревался покинуть торговый зал. Однако его действия не остались незамеченными. Молодой человек был остановлен продавцом-консультантом, который заметил подозрительного мужчину и попросил показать пакет.

Продавщица бросилась за ним, когда он попытался убежать, и смогла догнать его. В ответ на требование вернуть товар он достал канцелярский нож и стал угрожать сотруднице бутика, а также прохожей, которая пыталась вмешаться в конфликт. После этого подозреваемый скрылся", - сообщают правоохранители.

Девушка сообщила о случившемся в полицию. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по горячим следам задержали 27-летнего горожанина.

"По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Доставленный в полицию фигурант признался в содеянном, и его поместили в ИВС. Известно, что задержанный ранее был судим", - резюмируют в полиции.

Напомним, несколько дней назад момент кражи 20 смартфонов в ТРЦ попал на видео в Астане. Общая сумма ущерба составила около миллиона тенге, подозреваемые задержаны.

А в Алматы в конце января попала на видео кража золотого кольца во время примерки. Сотрудниками ДП установлен и задержан 55-летний подозреваемый, который успел сдать кольцо в ломбард. По данным полиции, он ранее уже был судим. Зарегистрировано уголовное дело.

Отметим, что согласно статье 188 Уголовного кодекса РК кража - это тайное хищение чужого имущества. Она наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,7 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до 3 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.