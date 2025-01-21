Штраф за "рахмет" с помощью "аварийки": на видео отреагировали в полиции

В Telegram распространяется видео, на котором водителя якобы штрафуют за "аварийку", включенную в авто в качестве жеста благодарности. В полиции Алматы опровергли эту информацию, передает NUR.KZ.

Соответствующее видео появилось в Telegram-канале Kozachkov offside.

На кадрах мужчине напоминают, в каких случаях можно включать "аварийку" автомобиля, а затем показывают ролик, снятый на видеорегистратор.

Случай прокомментировали в полиции города.

"Департамент полиции города Алматы разъясняет, что распространяемая в социальных сетях информация о штрафе, якобы выписанном водителю за включение аварийного сигнала в знак благодарности ("рахмет"), не соответствует действительности", - сообщили в полиции.

В ведомстве добавили, что водитель был привлечен к административной ответственности за создание аварийной ситуации.

"В полицию поступило обращение через портал "Е-Отиниш" от гражданки, которая сообщила, что водитель минивэна, перестраиваясь из правого ряда в левый на проспекте Назарбаева, создал аварийную ситуацию. В своем заявлении она попросила принять меры в отношении правонарушителя.

В ходе разбирательства водитель был установлен и приглашен в местную полицейскую службу. По результатам рассмотрения был составлен административный протокол по части 1 статьи 606 части 1 КоАП РК", - говорится в ответе полиции.

Что касается аварийного сигнала, водитель действительно задал инспектору вопрос о правилах его использования, сообщили в ДП города.

"Однако ответ сотрудника был вырван из контекста, неправомерно представлен в обнародованном видео как причина привлечения к ответственности, что ввело общественность в заблуждение", - добавили в ведомстве.

В полиции Алматы призывают пользователей соцсетей проверять достоверность информации перед распространением.

Напомним, ранее мы рассказывали, штрафуют ли казахстанцев за "прогрев" машины во дворах в зимнее время.