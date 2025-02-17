"Роковая ошибка сломала жизнь": казахстанка рассказала о судьбе своего 23-летнего сына

В Жамбылской области мать осужденного наркокурьера дала интервью и рассказала о судьбе своего сына, предостерегая молодежь от ошибок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 23-летнего сына женщины за закладку наркотиков осудили на 10 лет.

"Конечно, в таких случаях родители, в первую очередь, винят себя. Мы с мужем с утра до позднего вечера пропадали на работе. Не знали, чем увлекается наш сын, как свое время проводит. Мы не замечали, как он связался с плохой компанией, стал пропускать занятия в вузе", - рассказала женщина.

После парень стал пропадать днями и ночами. Женщина несколько раз находила в его карманах пипетки, но сын агрессивно реагировал и избегал общения с родными.

"Заметив его странное поведение, мы пытались наладить контакт. Вежливо, агрессивно, с лаской и хитростью - как только мы не пытались его разговорить. Но все без толку. Он перестал нормально есть, спать, резко похудел. Дальше уже стали в доме пропадать ценные вещи", - поделилась женщина.

Когда приехала полиция и задержала молодого человека, женщина узнала о том, что ее сын употребляет наркотики и работает наркокурьером.

"Роковая ошибка сломала моему сыну жизнь. Сейчас он отбывает наказание за преступление и раскаивается в содеянном", - добавила она.

Женщина призвала родителей подростков быть максимально вовлеченными в жизнь своих детей, а молодых людей - не повторять ошибки ее сына.

Ранее полиция Алматы задержала 22-летнего молодого человека в частном секторе Жетысуского района. По данным МВД, он занимался наркозакладками и отправлял фотоотчеты своим "работодателям". Полиция устанавливает канал поставок наркотиков.

В Караганде задержали трех человек, в том числе двух жителей столицы, подозреваемых в работе наркокурьерами, с крупной партией синтетических наркотиков. Всех задержанных поместили в изолятор временного содержания.

В Алматы патрульные полицейские заметили двух мужчин, которые расклеивали листовки на столбах и фасадах зданий. Как сообщили правоохранители, так называемые "работодатели" предлагали заинтересованным стать наркокурьерами.