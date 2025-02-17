Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Роковая ошибка сломала жизнь": казахстанка рассказала о судьбе своего 23-летнего сына

Опубликовано:

Мужчина в суде
Мужчина за решеткой. Иллюстративное фото: Suriyapong Thongsawang / Getty Images

В Жамбылской области мать осужденного наркокурьера дала интервью и рассказала о судьбе своего сына, предостерегая молодежь от ошибок, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 23-летнего сына женщины за закладку наркотиков осудили на 10 лет.

"Конечно, в таких случаях родители, в первую очередь, винят себя. Мы с мужем с утра до позднего вечера пропадали на работе. Не знали, чем увлекается наш сын, как свое время проводит. Мы не замечали, как он связался с плохой компанией, стал пропускать занятия в вузе", - рассказала женщина.

После парень стал пропадать днями и ночами. Женщина несколько раз находила в его карманах пипетки, но сын агрессивно реагировал и избегал общения с родными.

"Заметив его странное поведение, мы пытались наладить контакт. Вежливо, агрессивно, с лаской и хитростью - как только мы не пытались его разговорить. Но все без толку. Он перестал нормально есть, спать, резко похудел. Дальше уже стали в доме пропадать ценные вещи", - поделилась женщина.

Когда приехала полиция и задержала молодого человека, женщина узнала о том, что ее сын употребляет наркотики и работает наркокурьером.

"Роковая ошибка сломала моему сыну жизнь. Сейчас он отбывает наказание за преступление и раскаивается в содеянном", - добавила она.

Женщина призвала родителей подростков быть максимально вовлеченными в жизнь своих детей, а молодых людей - не повторять ошибки ее сына.

Ранее полиция Алматы задержала 22-летнего молодого человека в частном секторе Жетысуского района. По данным МВД, он занимался наркозакладками и отправлял фотоотчеты своим "работодателям". Полиция устанавливает канал поставок наркотиков.

В Караганде задержали трех человек, в том числе двух жителей столицы, подозреваемых в работе наркокурьерами, с крупной партией синтетических наркотиков. Всех задержанных поместили в изолятор временного содержания.

В Алматы патрульные полицейские заметили двух мужчин, которые расклеивали листовки на столбах и фасадах зданий. Как сообщили правоохранители, так называемые "работодатели" предлагали заинтересованным стать наркокурьерами.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2221290-rokovaya-oshibka-slomala-zhizn-kazahstanka-rasskazala-o-sudbe-svoego-23-letnego-syna/