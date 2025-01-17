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Шестерых полицейских осудили за пытки иностранцев в Алматинской области

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Полицейские в форме на улице
Полицейские. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматинской области вынесли приговор шестерым сотрудников правоохранительных органов, которых обвиняли в пытках и превышении полномочий, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в Telegram-канале суда, в январе 2022 года 44 потерпевших, в том числе граждане Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана, были помещены в спецприемник управления полиции Карасайского района.

"Подсудимые, используя свои должностные полномочия, совершили действия, противоречащие закону, в результате которых пострадавшие подверглись пыткам", – заявили в суде.

️Вина подсудимых была полностью доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертиз, другими доказательствами подтвержденными и исследованными в суде.

В итоге суд признал их виновными по двум статьям – статье 146 УК РК "Применение пыток" и статье 362 "Превышение должностных полномочий" УК РК.

"По совокупности уголовных правонарушений назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года каждому. ️Все осужденные лишены права занимать должности на госслужбе, а также специальных званий", – говорится в материале.

 Приговор не вступил в законную силу.

Ранее сообщалось, что в области Ұлытау вынесли приговор семи сотрудникам системы КУИС и четырем военнослужащим по делу о применении пыток к 11 осужденным. Приговором суда начальник учреждения №62 и его заместитель по режиму приговорены к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы. Остальным пяти сотрудникам учреждения и 4 военнослужащим назначены наказания от 4 до 4,5 лет лишения свободы.

Помимо этого, суд в Караганде вынес приговор старшему оперуполномоченному ДУИС за совершение пыток в отношении осужденного. Сотрудник был признан виновным по ч.2 ст.146 УК РК и приговорен к 1 году и 6 месяцам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2212686-shesteryh-policeyskih-osudili-za-pytki-inostrancev-v-almatinskoy-oblasti/

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