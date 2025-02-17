Приговоренный к лишению свободы экс-чиновник снова оказался в суде в Павлодаре

В Павлодаре бывшего сельского чиновника признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, он незаконно раздавал участки предпринимателям, передает "Ирбис TV".

41-летний Ерлан Нукенов занимал должность главы отдела земельных отношений Иртышского района. В мае 2024 года он уже был приговорен к 3 годам колонии за злоупотребление должностными полномочиями в Иртышске за махинации с землями. Его уволили и пожизненно запретили работать на госслужбе.

В суде в Павлодаре Ерлан Нукенов вновь оказался по такой же статье. По версии следствия, он в 2019 году незаконно сдал в аренду землю двум предпринимателям. Договоры впоследствии аннулировали. Бывшему сельскому чиновнику вменяли еще и халатность. В итоге его признали виновным.

"Путем поглощения менее строгого наказания по приговору Иртышского районного суда Павлодарской области от 22 мая 2024 года более строгим по настоящему приговору Нукенову Ерлану Мерекеновичу окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев", - огласил приговор судья межрайонного суда по уголовным делам Павлодара Думан Серикбаев.

По статье "Халатность" Ерлан Нукенов наказание не понес из-за истечения срока давности.

Напомним, 22 мая прошлого года главе отдела земельных отношений Иртышского района вынесли приговор по делу о злоупотреблении должностными полномочиями. По материалам суда, в 2018 и 2019 годах он оказал содействие ТОО в получении от государства двух крупных земельных участков по заниженной кадастровой стоимости. Его обязали возместить ущерб государству почти в 80 миллионов тенге.

А в одном из районов Акмолинской области суд привлек к ответственности руководителя отдела земельных отношений за предоставление ложных сведений о наличии больничного листа. Чиновнику назначили штраф.