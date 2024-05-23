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Высокопоставленного чиновника осудили в Павлодарской области

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Мужчина в костюме подписывает документ
Мужчина. Иллюстративное фото: ilkercelik / Getty Images

В Павлодарской области глава отдела земельных отношений Иртышского района предстал перед судом по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, уголовное дело в отношении чиновника по фактам злоупотребления должностными полномочиями, повлекшим тяжкие последствия (п.3 ч.4 ст.361 УК РК), рассмотрели 22 мая в Иртышском районном суде.

"В 2018 и 2019 годах подсудимый, являясь руководителем отдела земельных отношений Иртышского района, злоупотребил должностными полномочиями и использовал их вопреки интересам службы, а именно в целях извлечения выгод и преимуществ для ТОО, оказал последнему содействие в получении от государства двух крупных земельных участков, расположенных в границах населенных пунктов, по заниженной кадастровой стоимости.

Это повлекло наступление тяжких последствий в форме причинения ущерба государству в особо крупном размере более 79 млн тенге в виде недополученных бюджетом денежных средств от реализации недвижимого имущества", - установил суд.

Данное преступление относится к категории тяжкого коррупционного преступления.

Вина подсудимого доказывалась его частично признательными показаниями, показаниями представителя потерпевшего, свидетелей, документальными доказательствами, заключениями специалистов.

Суд учел смягчающие уголовную ответственность обстоятельства - наличие двоих малолетних детей, положительную характеристику подсудимого.

Отягчающим обстоятельством по делу стало совершение преступления лицом, нарушившим тем самым принятую им присягу.

Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Гражданский иск удовлетворен в полном объеме. Приговор пока не вступил в законную силу.

Отметим, что по п.3 ч.4 ст.361 УК РК использование лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, повлекшее тяжкие последствия, наказывается ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2106015-vysokopostavlennogo-chinovnika-osudili-v-pavlodarskoy-oblasti/

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