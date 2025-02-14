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Обещавший жениться павлодарец получил длительный срок за изнасилование 17-летней девушки

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Осужденный за изнасилование несовершеннолетней
Осужденный под конвоем. Фото: irbistv.kz

29-летний павлодарец в Сети познакомился с несовершеннолетней и уговорил ее приехать к нему из другого города. Обещал жениться, когда ей исполнится 18 лет, но интима захотел раньше, передает "Ирбис TV".

По версии следствия, 17-летняя девочка приехала в Павлодар в прошлом году. 29-летний парень предложил дождаться ее 18-летия и сразу пойти в РАГС. Обещал, что никакого интима до совершеннолетия не случится. Однако слово не сдержал и изнасиловал.

Уголовное дело в суде рассмотрели по двум статьям и в совокупности признали парня виновным.

"Путем частичного сложения наказаний окончательно назначить наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - огласила приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Айнура Юсупова.

К слову, прокурор просил назначить в общем 20 лет колонии. Подсудимого также обязали выплатить моральный вред потерпевшей в 2 миллиона тенге. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее в Павлодаре отца двух детей осудили за изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей. Дело рассмотрели на закрытом судебном заседании. Подсудимый вину не признал и опросил вынести оправдательный приговор, но был осужден на 5 лет лишения свободы.

В Таразе забеременела 16-летняя девочка. Она поступила в Жамбылский областной перинатальный центр. Задержанного по подозрению в преступном деянии 54-летнего отчима девочки поместили под стражу.

А в Атырау 15-летняя беременная девушка изменила свои показания и заявила, что вступила в связь с отцом будущего ребенка добровольно, а не в результате изнасилования. Она уже вышла замуж за 20-летнего парня и просила освободить супруга от уголовной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2220851-obeshchavshiy-zhenitsya-pavlodarec-poluchil-dlitelnyy-srok-za-iznasilovanie-17-letney-devushki/