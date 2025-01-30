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Отца двоих детей осудили за изнасилование в Павлодаре

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Девушка сидит на полу
Девушка. Иллюстративное фото: Guido Mieth/Getty Images

Судом №2 Павлодара рассмотрено уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в изнасиловании с использованием беспомощного состояния потерпевшей, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале "Актуальные новости судебной системы Павлодарской области", дело рассматривалось по ч.1 ст.120 УК.

Из-за того, что обстоятельства дела касаются охраняемой законом тайны интимной стороны жизни потерпевшей и не могут быть разглашены, дело рассмотрено в закрытом судебном заседании.

Подсудимый вину не признал. Он и его защитник просили вынести оправдательный приговор.

Потерпевшая и ее представитель просили назначить мужчине наказание в пределах санкции статьи УК.

Вина подсудимого подтверждалась показаниями потерпевшей, свидетелей, заключениями судебных экспертиз и другими исследованными судом доказательствами.

"За изнасилование с использованием беспомощного состояния потерпевшей (ст.120 ч.1 УК) законом в качестве наказания предусмотрено только лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

С учетом положительной характеристики, отсутствия судимости, молодого возраста подсудимого и наличия на иждивении двоих малолетних детей суд назначил ему 5 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - рассказали в суде.

Приговор пока в законную силу не вступил.

Ранее в Павлодаре вынесли приговор менеджеру футбольного клуба, которого обвиняли в сексуальном насилии над 10-летней девочкой. Суд приговорил его к пожизненному сроку.

Также в Павлодаре девушка познакомилась с парнем в Telegram, а после стала жертвой изнасилования. Виновными признали двух подсудимых. Одному из обвиняемых назначили 9 лет лишения свободы, а второму - 8 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2216682-otca-dvoih-detey-osudili-za-iznasilovanie-v-pavlodare/