Получал деньги и блокировал: "продавца" дубайского шоколада наказали в Астане

В Астане вынесен приговор казахстанцу, который подозревается в мошенничестве - мужчина продавал несуществующий дубайский шоколад, передает NUR.KZ со ссылкой на суды столицы.

Межрайонным судом по уголовным делам Астаны вынесен приговор в отношении казахстанца, обвиняемого в совершении мошенничества, неоднократно (п.4, ч.3, ст.190 УК РК).

"А., находясь в Астане, разместил объявление на сайте о доставке и продаже "Дубайского шоколада". Но, не имея такой возможности, через приложение WhatsApp просил перевести денежные средства на его банковский счет, по поступлению которых блокировал номера телефонов потерпевших, причинив 9 потерпевшим ущерб на общую сумму 176 300 тенге", - говорится в сообщении суда.

Прокурор просил назначить мужчине 3 года 6 месяцев ограничения свободы.

"Суд, с учетом позиции потерпевших, просивших не лишать свободы подсудимого, назначил наказание в виде 3 лет 3 месяцев ограничения свободы", - отмечается в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу.

До этого в Астане вынесли приговор мужчине, который обманул горожан на 300 тыс. тенге, продав им несуществующий дубайский шоколад.

До этого казахстанку осудили за обман десятков астанчан. Женщина обещала им доставку товаров из Китая и Туркменистана по заниженным ценам.

А в Алматы ранее задержали молодого человека, подозреваемого в мошенничестве с несуществующими квартирами. Пятеро пострадавших написали заявление в полицию.

Добавим, что согласно положениям статьи 190 УК РК, мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере, наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового.